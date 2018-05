Gaza: la réponse d'Israël "totalement disproportionnée" (Haut-Commissaire ONU)

Genève - La réponse d'Israël aux manifestations palestiniennes à Gaza a été "totalement disproportionnée", a estimé le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, qui soutient l'idée d'une enquête internationale indépendante."Le fort contraste dans le nombre de victimes des deux côtés suggère que la réponse (d'Israël) était totalement disproportionnée", a déclaré le Haut-Commissaire en ouverture de la session extraordinaire que le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a décidé d'organiser sur la situation "dans les territoires occupés palestiniens".Il a affirmé que "les morts résultent d'un usage illégal de la force" et soutenu "les appels de nombreux Etats et observateurs en faveur d'une enquête qui soit internationale, indépendante et impartiale".Selon Zeid Ra'ad Al Hussein, les actes des Palestiniens durant les récentes manifestations ne semblaient "pas constituer une menace imminente de mort ou de blessure mortelle pouvant justifier l'usage d'une force meurtrière".Le Haut-Commissaire a rappelé que les Palestiniens avaient les mêmes droits que les Israéliens mais que, "de fait, ils sont retenus captifs dans un taudis de leur naissance à leur mort"."L'occupation doit cesser, pour faire en sorte que les Palestiniens puissent être libérés, mais aussi pour que le peuple d'Israël en soit libéré. Mettez fin à l'occupation, et la violence et l'insécurité s'estomperont largement", a estimé M. Zeid.En réponse à l'organisation de cette session extraordinaire, Aviva Raz Shechter, la représentante permanente d'Israël au Palais des Nations, siège de l'ONU à Genève, a déploré qu'"une fois de plus", le Conseil des droits de l'Homme verse dans "une obsession anti-Israël" et se laisse duper par "l'utilisation cynique que fait le Hamas de son propre peuple".(©AFP / 18 mai 2018 09h16)