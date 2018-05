Gaza: le Koweït demande une réunion en urgence mardi du Conseil de sécurité (officiel)

Nations unies (Etats-Unis) - Le Koweït a demandé la tenue mardi d'une réunion publique du Conseil de sécurité sur la situation au Proche-Orient après la mort de plusieurs dizaines de Palestiniens tués par des militaires israéliens, a annoncé lundi la mission diplomatique koweïtienne à l'ONU.La réunion a été programmée à 14H00 GMT, selon des sources diplomatiques."Nous condamnons ce qu'il s'est passé. Il y aura une réaction de notre part", avait affirmé un peu plus tôt Mansour al-Otaibi, ambassadeur à l'ONU du Koweït qui occupe un siège de membre non-permanent au Conseil de sécurité.Selon son homologue palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, les tirs israéliens dans la bande de Gaza ont tué "huit enfants de moins de 16 ans" parmi les dizaines de civils palestiniens abattus. "Plus de 2.000 (Palestiniens) ont été blessés", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.L'ambassadeur palestinien avait précisé attendre du Conseil de sécurité qu'il "endosse ses responsabilités pour arrêter ce massacre, le condamner et traduire ses responsables en justice".Le diplomate a aussi indiqué que son collègue basé à l'ONU à Genève essayait d'obtenir de son côté une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour déclencher une enquête indépendante sur les évènements survenus lundi à Gaza.Les nouveaux décès palestiniens font de lundi la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans l'enclave palestinienne.(©AFP / 14 mai 2018 19h25)