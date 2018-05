Gaza: le Kremlin exprime sa "préoccupation la plus profonde"

Moscou - Le Kremlin a exprimé mardi sa "préoccupation la plus profonde" après les violences meurtrières pendant lesquelles des tirs israéliens ont tué plusieurs dizaines de Palestiniens, appelant "tous les pays à éviter des actes pouvant provoquer de tels accès de tensions"."La situation, et surtout la mort de plusieurs dizaines de Palestiniens, ne peut pas ne pas provoquer la préoccupation la plus profonde", a déclaré à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin."Nous suivons attentivement la situation et estimons toujours que toutes les parties, surtout les membres du Quartet, doivent éviter toute action pouvant provoquer de tels accès de tension".Le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Russie est membre, doit se réunir mardi pour débattre de ces incidents intervenus à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. La journée de lundi a été la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014.Ces violents affrontements ont eu lieu alors qu'officiels israéliens et américains inauguraient la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem, à quelques dizaines de kilomètres de là.La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump, concrétisée par le transfert de l'ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, constitue une rupture avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international."Dès le début, Moscou avait exprimé sa préoccupation concernant les actions des Etats-Unis, qui sont en mesure de provoquer des tensions au Proche-Orient. Malheureusement, c'est exactement ce qui est arrivé", a indiqué M. Peskov mardi.Les tirs de l'armée israélienne ont tué 109 Palestiniens depuis le début le 30 mars de la "Marche du retour", qui voit des milliers de Gazaouis se rassembler régulièrement le long de la barrière de sécurité entre Israël et l'enclave palestinienne.Ce chiffre pourrait augmenter puisqu'une nouvelle mobilisation doit se tenir près de la frontière mardi, jour où les Palestiniens commémorent la "Nakba", la "catastrophe" qu'a constituée selon eux la création d'Israël en 1948 et qui a été synonyme d'exode pour des centaines de milliers d'entre eux.(©AFP / 15 mai 2018 09h35)