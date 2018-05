Gaza: le président turc accuse Israël de "terrorisme d'Etat" et de "génocide"

Ankara - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé lundi Israël de "terrorisme d'Etat" et de "génocide", après la mort d'une cinquantaine de Palestiniens tués par l'armée israélienne à Gaza, qui a entraîné le rappel pour consultations par la Turquie de ses ambassadeurs en Israël et aux Etats-Unis."Israël sème le terrorisme d'Etat. Israël est un Etat terroriste", a déclaré M. Erdogan à des étudiants turcs à Londres, dans un discours retransmis à la télévision."Ce qu'Israël a fait est un génocide. Je condamne ce drame humanitaire, ce génocide, d'où qu'il vienne, d'Israël ou d'Amérique", a poursuivi le chef de l'Etat qui a décrété trois jours de deuil national et annoncé pour vendredi un vaste rassemblement de protestation.La Turquie a dans le même temps rappelé pour consultations ses ambassadeurs à Tel Aviv et à Washington, a quant à lui déclaré devant des journalistes à Ankara le vice-Premier ministre turc Bekir Bozdag.Il a ajouté que son pays appelait à une réunion d'urgence vendredi de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), formée de 57 membres et ayant son siège en Arabie saoudite.Il n'a pas fourni d'autres précisions.Bekir Bozdag avait auparavant affirmé sur Twitter que le gouvernement américain était "autant responsable qu'Israël de ce massacre"."En transférant son ambassade à Jérusalem, l'administration américaine a sapé les chances d'un règlement pacifique et provoqué un incendie qui causera davantage de pertes humaines, des destructions et des catastrophes dans la région", avait-il ajouté."Malheureusement, les Etats-Unis se sont placés du côté du gouvernement israélien dans ce massacre de civils et sont devenus complices dans ce crime contre l'humanité", avait pour sa part commenté le Premier ministre Binali Yildirim devant la presse dans la capitale turque. "Nous condamnons vigoureusement ce vil massacre", avait-il encore dit.Le porte-parole du gouvernement turc Bekir Bozdag avait lui aussi estimé sur le même réseau social que le gouvernement américain était "autant responsable qu'Israël de ce massacre"."En transférant son ambassade à Jérusalem, l'administration américaine a sapé les chances d'un règlement pacifique et provoqué un incendie qui causera davantage de pertes humaines, des destructions et des catastrophes dans la région", avait-il ajouté."Je maudis Israël et ses forces de sécurité", a de son côté déclaré le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, fustigeant également le "terrorisme d'Etat".Parallèlement, des milliers de personnes ont défilé dans le centre d'Istanbul pour dénoncer les violences de lundi contre les manifestants palestiniens et protester contre le transfert de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, selon des journalistes de l'AFP sur place.(©AFP / 14 mai 2018 21h12)