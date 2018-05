Gaza: les Etats-Unis partagent la responsabilité du "massacre" (Turquie)

Istanbul - La Turquie a estimé lundi que les Etats-Unis partageaient la responsabilité du "massacre" à Gaza où 37 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en manifestant contre le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem."L'administration américaine est autant responsable qu'Israël de ce massacre", a écrit sur Twitter le porte-parole du gouvernement turc, Bekir Bozdag."En transférant son ambassade à Jérusalem, l'administration américaine a sapé les chances d'un règlement pacifique et provoqué un incendie qui causera davantage de pertes humaines, des destructions et des catastrophes dans la région", a-t-il ajouté.Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a pour sa part dénoncé "un massacre" et le "terrorisme d'Etat" en réagissant au lourd bilan de morts palestiniens dans la bande de Gaza."Je maudis Israël et ses forces de sécurité", a-t-il ajouté.Après la décision annoncée en décembre par le président américain Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait pris la tête de la contestation musulmane, organisant un sommet à Istanbul. Lors du sommet, la principale organisation panislamique internationale avait proclamé Jérusalem-Est, partie occupée de la ville, "capitale de l'Etat palestinien".M. Erdogan a estimé lundi à Londres que les Etats-Unis avaient perdu "leur rôle de médiateur" au Proche-Orient après leur décision de déménager leur ambassade.(©AFP / 14 mai 2018 13h21)