Gaza: quatre activistes palestiniens tués par une explosion (Jihad islamique)

Gaza (Territoires palestiniens) - Quatre activistes du Jihad islamique ont été tués samedi dans la bande de Gaza, à la suite apparemment d'une explosion accidentelle près de la frontière avec Israël, a annoncé cette formation.Les quatre activistes ont été tués durant des "préparatifs", a indiqué la branche armée de cette organisation radicale dans un communiqué, sans donner plus de détails.Il était impossible de connaître l'origine de l'explosion dans l'immédiat.Les quatre activistes circulaient à bord d'un tricycle motorisé à quelques centaines de mètres de la frontière avec Israël quand l'explosion a eu lieu, a constaté un journaliste de l'AFP.Le Jihad islamique est un allié du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, et a combattu à son côté durant plusieurs guerres menées par Israël dans l'enclave palestinienne, dont la dernière date de 2014.Cette explosion intervient au lendemain du troisième vendredi consécutif marqué par des manifestions de milliers de Palestiniens le long de la frontière entre la bande de Gaza et le territoire israélien.Un homme a été abattu vendredi lors ces manifestations par des tirs de soldats israéliens, portant à 34 le nombre de Palestiniens tués en deux semaines alors que des centaines d'autres ont été blessés par balles.(©AFP / 14 avril 2018 14h03)