Gaza: raid israélien contre des cibles du Hamas

Jérusalem - L'armée israélienne a annoncé avoir mené dans la nuit de mercredi à jeudi un raid aérien contre des infrastructures du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza.Cette attaque survient en représailles à des tirs contre ses soldats et contre la ville de israélienne de Sderot, selon un communiqué de l'armée."L'armée a visé des cibles du mouvement terroriste Hamas dans le nord de la bande de Gaza, notamment des infrastructures terroristes et des ateliers de fabrication d'armes", indique le communiqué.Des sources de sécurité palestiniennes ont confirmé que la cible visée était une base du Hamas et affirmé que le raid n'avait fait aucun blessé.Des chars israéliens avaient frappé mercredi plusieurs positions du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse à des tirs d'armes à feu.Une maison de la ville israélienne de Sderot avait été endommagée mercredi par des tirs de mitrailleuse lourde en provenance de Gaza, sans faire de blessés, avait rapporté la police.Ce raid s'est produit après des semaines de manifestations massives et des affrontements sanglants à la barrière séparant Gaza d'Israël, qui ont culminé lundi avec la mort de 60 Palestiniens tués par des soldats israéliens.Depuis un mois et demi, des milliers, parfois des dizaines de milliers de Gazaouis manifestent contre le blocus israélien et pour le droit des Palestiniens à revenir sur les terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.Depuis 2008, Israël a livré au Hamas trois guerres à Gaza.(©AFP / 17 mai 2018 06h54)