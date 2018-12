Gaza: six condamnations à mort pour collaboration avec Israël (communiqué)

Gaza (Territoires palestiniens) - Un tribunal militaire de Gaza a condamné six personnes à la peine de mort pour "collaboration" avec Israël, ont indiqué lundi les autorités dans le territoire palestinien gouverné sans partage par le mouvement islamiste Hamas.Le tribunal a prononcé au total 14 condamnations pour collaboration avec Israël, dont six à la peine de mort par pendaison. Parmi les six figure une femme, condamnée par contumace.Israël, le Hamas et ses alliés se sont livré trois guerres dans la bande de Gaza depuis 2008.Après des mois de tensions, les protagonistes ont connu il y a trois semaines leur plus sévère confrontation depuis le conflit de 2014, avant la conclusion d'un cessez-le-feu le 13 novembre.L'escalade avait commencé le 11 novembre avec une opération secrète des forces spéciales israéliennes en plein territoire gazaoui. L'incursion des membres des forces spéciales, apparemment déguisés en Palestiniens, avait mal tourné, et s'était soldée par la mort d'un lieutenant-colonel israélien et de sept Palestiniens, dont un commandant local.Elle avait déclenché un cycle de représailles et d'hostilités entre Israël, le Hamas et ses alliés. Elle avait aussi poussé le Hamas à lancer une traque intensive à la recherche d'éventuels complices des Israéliens.Les charges retenues contre les six condamnés à mort sont cependant dénuées de lien direct avec le raid manqué du 11 novembre, selon les actes publiés lundi par les autorités gazaouies.(©AFP / 03 décembre 2018 11h12)