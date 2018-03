Gaza: un Palestinien tué par des soldats israéliens (ministère de la Santé)

Gaza (Territoires palestiniens) - Un agriculteur palestinien a été tué samedi par des tirs de soldats israéliens près de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du Hamas, mouvement qui dirige l'enclave.Cet homme, Mohammed Abou Joumaa, avait 59 ans, d'après la même source.Une porte-parole de l'armée israélienne a de son côté indiqué à l'AFP que des soldats avaient ouvert le feu en direction d'un Palestinien ayant pénétré dans une "zone interdite" d'accès, près de la barrière de sécurité entre Gaza et le territoire israélien. Elle n'a fourni aucune autre indication.Des manifestations de Palestiniens ont régulièrement lieu près de la barrière de sécurité pour dénoncer notamment le strict blocus imposé par Israël autour de la bande de Gaza, une région menacée par un "effondrement total" selon l'ONU.Cette enclave a été le théâtre de trois guerres entre Israël et les groupes armés palestiniens depuis 2008. La bande de Gaza est affligée par les conflits, la pauvreté, le chômage, le marasme économique, les pénuries d'eau et d'électricité. Israël rend le Hamas responsable de ces maux.(©AFP / 03 mars 2018 16h49)