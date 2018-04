Gaza: un Palestinien tué par un raid aérien israélien à la frontière (ministère)

Gaza (Territoires palestiniens) - Un Palestinien a été tué durant la nuit de mercredi à jeudi dans un raid aérien israélien à la frontière avec la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé de cette enclave à la veille de nouvelles manifestations prévues dans ce secteur.Le ministère n'a pas révélé l'identité du Palestinien tué qui est mort à l'hôpital Chifa dans la ville de Gaza à la suite d'une attaque aérienne israélienne.L'armée israélienne avait annoncé auparavant qu'un de ses appareils avait visé un Palestinien armé près de la frontière.L'armée a prévenu dans un communiqué qu'elle "ne permettra pas que soit porté atteinte à la sécurité des civils israéliens et continuera à opérer contre les terroristes impliqués dans des actes de terreur".Des appels ont été lancés aux gazaouis pour participer après la prière hebdomadaire à de nouvelles protestations dans cette zone sous haute tension où 19 Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés par des tirs de soldats israéliens depuis vendredi dernier.Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a prévenu que les Palestiniens qui s'approcheraient de la frontière mettraient "leur vie en danger.Des dizaines de milliers de Palestiniens ont afflué le 30 mars près de la barrière séparant Israël de Gaza, au premier jour de "la marche du retour". Cette protestation, qui doit durer six semaines, vise à réclamer "le droit au retour" de quelque 700.000 Palestiniens chassés de leurs terres ou ayant fui lors de la guerre qui a suivi la création d'Israël en 1948.Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ont réclamé une "enquête indépendante" sur l'usage par Israël de balles réelles, une demande aussitôt rejetée par l'Etat hébreu.(©AFP / 05 avril 2018 08h59)