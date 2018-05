Gaza: un bébé palestinien meurt après avoir inhalé du gaz lacrymogène (ministère)

Gaza (Territoires palestiniens) - Un bébé palestinien est décédé après avoir inhalé du gaz lacrymogène pendant les heurts entre manifestants palestiniens et soldats israéliens lundi près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, a annoncé mardi le ministère de la Santé de l'enclave.Le bébé, Leila al-Ghandour, était âgée de huit mois, selon cette source.Il n'était pas clair dans l'immédiat à quelle distance se trouvaient le bébé et sa famille de la barrière de sécurité.Des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza ont protesté lundi à la frontière contre l'inauguration, le même jour, à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël.Face à eux, les forces israéliennes ont tiré par balles et lancé des gaz lacrymogène.Au moins 59 Palestiniensont été tués, en majorité par des tirs de snipers, faisant de lundi la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans l'enclave palestinienne.(©AFP / 15 mai 2018 05h14)