Gazprom: niveau record des livraisons de gaz en 2017 à l'étranger

GAZPROM

Moscou - Le géant russe Gazprom a annoncé mercredi avoir réalisé en 2017 des livraisons record de gaz à l'étranger, notamment vers l'Union européenne, malgré les relations tendues entre Moscou et Bruxelles."Un nouveau record des exportations par année a été établi. Selon les dernières données, la compagnie a livré à l'étranger, sans compter les ex-républiques soviétiques, 193,9 milliards de mètres cubes de gaz", a indiqué Alexeï Miller, à la tête de Gazprom, cité par les agences de presse russes."C'est 14,6 milliards de mètres cubes de plus que le dernier record qui avait été atteint en 2016, soit une augmentation de 8,1%", a-t-il ajouté.Cela "démontre la demande croissante des pays européens pour le gaz russe mais aussi la fiabilité de ses livraisons dans les volumes demandés", a affirmé M. Miller.Les livraisons à l'Allemagne et l'Autriche ont atteint un plus haut historique, respectivement à 53,4 milliards et 8,5 milliards de m3 de gaz, selon le patron de Gazprom.Les exportations à destination de la France ont de leur côté augmenté de 6,8% par rapport à 2016, atteignant 12,3 milliards de m3 de gaz, d'après M. Miller.Cette augmentation des livraisons intervient malgré les tensions avec l'Union européenne qui dit souhaiter réduire sa dépendance au gaz russe.La part de marché de Gazprom a néanmoins eu tendance à augmenter ces dernières années en Europe, atteignant environ le tiers de la consommation totale, tandis que ses parts sur le marché intérieur ont décliné, avec la perte de l'Ukraine, ancien gros client du géant russe et à couteaux tirés avec Moscou depuis le début du conflit ukrainien.all/tes(©AFP / 03 janvier 2018 13h48)