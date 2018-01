Geberit: les ventes progressent en 2017, nette accélération au 4e trimestre

(ajoute précision par région)Zurich (awp) - Geberit a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,5% en 2017 à 2,91 mrd CHF, un montant supérieur aux prévisions du marché. La croissance a fortement accéléré au quatrième trimestre, a annoncé jeudi l'équipementier de salles de bains.En monnaies locales et en termes organiques, les ventes ont également progressé de 3,5% l'année dernière. Les effets de change positifs, de 34 mio CHF, ont compensé les désinvestissements dans Koralle et Varicor.Sur le seul quatrième trimestre, les recettes nettes ont bondi de 10,9% à 706,0 mio CHF. En termes organiques et ajustée des effets de change, la hausse est de 5,3%. La base de comparaison était pourtant élevée, a précisé le groupe dans un communiqué.Le chiffre d'affaires annuel s'inscrit au-dessus des prévisions du consensus d'analystes consultés par AWP, qui s'attendaient en moyenne à 2,88 mrd CHF.La direction a confirmé son objectif de marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de 28% pour l'ensemble de l'exercice. Des coûts uniques relatifs à l'acquisition de Sanitec auront, comme pour l'année précédente, un impact sur les résultats.Le résultat opérationnel sera négativement impacté par les prix plus élevés des matières premières, les dépenses en personnel ainsi que les dépréciation. Côté positif, Geberit cite l'accroissement du volume des vente, l'agencement des produits et les synergies liées à l'intégration de Sanitec.PERFORMANCE CONTRASTÉE SELON LES RÉGIONSLes résultats sont contrastés selon les régions. L'Europe a enregistré une croissance organique de 2,9% en monnaies locales en 2017, portée notamment par la péninsule ibérique (+11,9%), l'Autriche (+9,0%), l'Italie (+6,6%) et les pays de l'Est et d'Europe centrale (+6,7%). L'Allemagne (+0,7%), le Royaume-Uni et l'Irlande (-5,6%) ont par contre souffert.Le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré une croissance de 16,8%, tout comme le Pacifique (+13,3%). En Amérique, les ventes nettes ont augmenté de 3,6%.Par division, Sanitary Systems a vu sa croissance organique (ajustée des effets de change) progresser de 6,6%. Piping Systems a également vu ses ventes croître de 3,8%. Toutefois, Sanitary Ceramics a vu ses ventes se replier de 2,3% du fait de la fermeture de deux sites de production de céramique en France et d'un environnement de marché plus faible dans les pays du Nord.Les résultats détaillés seront publiés le 13 mars.ol/jh/al(AWP / 18.01.2018 08h08)