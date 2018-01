Geberit: ventes en hausse de 3,5% en 2017, nette accélération au 4e trimestre

Zurich (awp) - Geberit a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,5% en 2017 à 2,91 mrd CHF, un montant supérieur aux prévisions. La croissance a fortement accéléré au quatrième trimestre, annonce jeudi l'équipementier de salles de bains.En monnaies locales et en termes organiques, les ventes ont également progressé de 3,5% en 2017. Les effets de change positifs, de 34 mio CHF, ont compensé les effets des désinvestissements de Koralle et Varicor.La direction a confirmé son objectif de marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de 28% pour l'ensemble de l'année 2017.Le chiffre d'affaires s'inscrit au-dessus des prévisions du consensus d'analystes consultés par AWP, qui s'attendaient en moyenne à 2,88 mrd CHF.Sur le seul quatrième trimestre, les ventes nettes ont bondi de 10,9% à 706,0 mio CHF. En termes organiques et ajustée des effets de change, la hausse est de 5,3%. La base de comparaison était pourtant élevée, précise le communiqué.Les résultats détaillés seront publiés le 13 mars 2018.ol/jh(AWP / 18.01.2018 07h20)