Gemalto: plongeon du bénéfice net 2017, plombé par le recul du marché des cartes SIM

Paris - Le spécialiste français de la sécurité numérique Gemalto a enregistré un bénéfice net en baisse de 33,7% à 176,5 millions d'euros en 2017, plombé notamment par le recul du marché des cartes SIM, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué.Le chiffre d'affaires du groupe, qui doit passer cette année dans le giron du groupe français Thales pour constituer un géant mondial de la cybersécurité, a baissé de 5% à 2,972 milliards d'euros, touché par la sévère détérioration du marché des cartes SIM et le trou d'air sur le marché des cartes à puces aux Etats-Unis.La rentabilité de Gemalto a nettement baissé, la marge opérationnelle du groupe passant à 10,4% contre 14,5% en 2016."Le second semestre de Gemalto s'est achevé sur une meilleure note (...) après un premier semestre impacté par des conditions très défavorables sur nos deux marchés historiques" de la carte à puce et de la carte SIM, a commenté le directeur général de Gemalto, Philippe Vallée, cité dans le communiqué.Pour 2018, le groupe s'attend à une poursuite du "repli" du marché des cartes SIM.En revanche, le marché des cartes à puces devrait se "normaliser" après le recul de 2017, tandis que le groupe s'attend à "une croissance à deux chiffres" sur son segment "Identité, Internet des objets et Cybersécurité", qui pesait environ 43% du chiffre d'affaires total en 2017.Le rachat de Gemalto par Thales vise à créer un "leader mondial" dans le traitement et la protection des données, avec une offre complète de sécurisation des objets connectés ("internet des objets"), et à ouvrir à de nouveaux marchés pour le groupe technologique français, comme la voiture connectée.L'intégration dans le groupe Thales va permettre "d'accélérer la stratégie de Gemalto", visant notamment à "renforcer la place de numéro 1 dans la biométrie, l'identité civile et la protection des données", a indiqué M. Vallée dans le communiqué.(©AFP / 01 mars 2018 23h24)