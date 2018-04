Gemalto: ventes stables, la cybersécurité compense la chute des cartes à puce

GEMALTO

THALES

Paris - Gemalto a publié jeudi soir un chiffre d'affaires inchangé de 650 millions d'euros pour le premier trimestre, la croissance dans sa branche Identité, Internet des objets et Cybersécurité compensant la méforme de ses cartes à puce.Le spécialiste français de la sécurité numérique, qui doit passer dans le courant de l'année dans le giron de Thales, note toutefois "un ralentissement de la baisse du chiffre d'affaires dans le segment Cartes à puce et Services d'émission" et a maintenu ses perspectives de croissance pour 2018, dans un communiqué."Gemalto a enregistré une bonne croissance ce trimestre, portée par une nette progression dans le Segment Identité, Internet des objets et Cybersécurité, qui a largement compensé la baisse anticipée du chiffre d'affaires dans le segment Cartes à puce et Services d'émission", a déclaré Philippe Vallée, directeur général, cité dans le communiqué.Le chiffre d'affaires du segment Identité, Internet des objets et Cybersécurité s'inscrit à 293 millions d'euros, en hausse de 15% à taux de change courants par rapport à la même période en 2017, selon le groupe qui précisé que "l'activité Programmes gouvernementaux a affiché une très forte croissance"."De plus, un important projet faisant appel à la technologie biométrique a été remporté dans le secteur bancaire", ajoute-t-il.Le chiffre d'affaires des passeports, en nette augmentation, est tiré, selon le groupe, "par des clients importants en Europe et en Asie, et ce malgré un ralentissement des livraisons au Moyen-Orient".L'activité Cybersécurité a affiché, au cours du trimestre, "une très bonne performance" tout comme l'activité Internet des objets, selon le groupe.Le chiffre d'affaires du segment Cartes à puce et Services d'émission s'élève à 357 millions d'euros, en repli de 10% à taux de change courant.Le groupe table pour 2018 sur une croissance à deux chiffres pour le segment Identité, Internet des objets et Cybersécurité, une stabilisation de la marge opérationnelle dans le segment Cartes à puces et une croissance "à un chiffre, entre le milieu et le haut de fourchette, du résultat des activités opérationnelles".Gemalto avait enregistré en 2017 un chiffre d'affaires en baisse de 5% à 2,972 milliards d'euros, touché par le déclin structurel du marché des cartes SIM pour la téléphonie mobile et par un trou d'air sur le marché des cartes à puces aux Etats-Unis. Son bénéfice net a plongé de 33,7% à 176,5 millions d'euros.sw/tq/pb(©AFP / 26 avril 2018 22h01)