General Electric accuse une perte au 1T, mais maintient sa prévision

GENERAL ELECTRIC

New York - General Electric (GE) a accusé une perte nette au premier trimestre, principalement en raison d'une charge de 1,5 milliard de dollars liée à cinq contentieux portant sur des produits financiers intégrant des prêts immobiliers, mais a maintenu son principal objectif financier annuel.Le conglomérat industriel a essuyé une perte nette trimestrielle de 1,18 milliard de dollars contre 117 millions lors des trois premiers mois de 2017.Hormis la charge, l'entreprise est bénéficiaire puisqu'elle a enregistré un bénéfice net par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 16 cents contre 12 cents attendus en moyenne par les analystes, selon un communiqué publié vendredi.Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 6,6% à 28,66 milliards de dollars contre 27,52 milliards anticipés."Nous sommes en train d'observer des signes de progrès dans notre performance", a expliqué le PDG John Flannery, soulignant que l'entreprise avait réussi à réduire ses coûts structurels de 805 millions de dollars au premier trimestre et était en voie pour atteindre son objectif de 2 milliards d'économies dans ses activités industrielles en 2018.GE a par conséquent maintenu son principal objectif financier d'un bénéfice par action ajusté compris entre 1 et 1,07 dollar et espère toujours avoir des flux de trésorerie de 6 à 7 milliards de dollars pour ses activités industrielles - moteurs d'avions.A Wall Street, les investisseurs, qui craignaient le pire, exprimaient leur soulagement: le titre GE gagnait 4,07% à 14,56 dollars vers 11H00 GMT dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance. L'action GE a perdu plus de 21% de sa valeur depuis le début de l'année, alors que l'indice Dow Jones, comprenant les trente valeurs vedettes de la place new-yorkaise dont elle fait partie, a gagné 0,2%.Le groupe, qui est affecté par le ralentissement des marchés de l'énergie traditionnelle, notamment le gaz et le charbon, a annoncé en novembre un plan de restructuration prévoyant 20 milliards de dollars de cessions d'actifs.Il s'est séparé en février de ses activités d'éclairage en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie et a vendu une filiale spécialisée dans les équipements et services de santé pour 1,05 milliard de dollars.lo/nas(©AFP / 20 avril 2018 11h09)