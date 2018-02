Georg Fischer délivre une performance 2017 conforme aux attentes

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Georg Fischer a réalisé l'an dernier une performance conforme aux attentes du marché. La croissance organique a frôlé les 10%, pour un chiffre d'affaires de 4,15 mrd CHF. La rentabilité a progressé de près de 15% pour atteindre un bénéfice net de 258 mio CHF.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération au titre de 2017 agrémentée de trois francs par rapport au dividende 2016, à 23 CHF.Les entrées de commandes ont également pris l'ascenseur, de 14% à 4,27 mrd CHF. En termes opérationnels, l'excédent d'exploitation (ebit) s'est étoffé de 13,2% à 352 mio CHF.La performance s'inscrit dans la bonne moitié de la fourchette des projections articulées par les analystes du consensus AWP. Les entrées de commandes étaient en moyenne attendues à 4,13 mrd, les revenus à 4,08 mrd, l'ebit à 351 mio et le bénéfice net à 250 mio. Seul le dividende s'inscrit huit centimes en deçà des prévisions.Le groupe revendique une croissance tous azimuts, emmenée par la Chine. Par secteur d'activités, les systèmes de tuyauterie (GF Piping Systems) ont affiché la progression la plus nette, de 15,5% à 1,72 mrd CHF.La direction prévient que la croissance enregistrée l'an dernier, deux à trois fois supérieure à celle prévue à moyen terme, ne saurait être tenue pour acquise sur l'exercice en cours. Les jalons annuels fixés à l'horizon 2020 demeurent néanmoins valables pour 2018, à savoir une croissance de 3 à 5%, assortie d'une marge opérationnelle de 8 à 9% et d'un rendement sur capitaux investis de 18 à 22%.jh/rp(AWP / 28.02.2018 07h29)