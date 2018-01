Georg Fischer jette son dévolu sur Precicast Industrial, 120 mio CHF de revenus

Zurich (awp) - Georg Fischer prévoit de racheter via sa division Automotive l'intégralité du tessinois Precicast Industrial, spécialisé dans les composants en alliage pour l'industrie aéronautique et pour les turbines à gaz industrielles. Precicast s'est aussi lancé récemment dans l'impression en trois dimensions.La cible de reprise a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 2017, précise le conglomérat industriel schaffhousois dans son communiqué mercredi. Precicast emploie quelque 730 collaborateurs, répartis entre la Suisse et la Roumanie. Le montant de la transaction en revanche fait l'objet d'une clause de confidentialité.Une fois finalisée l'opération, d'ici la fin du trimestre en cours, Georg Fischer prévoit de rebaptiser sa division Automotive en Casting Solutions, de manière à correspondre de manière plus précise à son périmètre d'activités.jh/ol(AWP / 31.01.2018 07h48)