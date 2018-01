Georg Fischer jette son dévolu sur Precicast Industrial, 120 mio CHF de revenus

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Georg Fischer prévoit de racheter via sa division Automotive, l'intégralité du tessinois Precicast Industrial, spécialisé dans les composants en alliage pour l'industrie aéronautique et pour les turbines à gaz industrielles. Precicast s'est aussi lancé récemment dans l'impression en trois dimensions.La cible de reprise a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 120 mio CHF, précise le conglomérat industriel schaffhousois dans son communiqué mercredi. Precicast emploie quelque 730 collaborateurs, répartis entre la Suisse et la Roumanie. Le montant de la transaction en revanche fait l'objet d'une clause de confidentialité.Une fois finalisée l'opération, d'ici la fin du trimestre en cours, Georg Fischer prévoit de rebaptiser sa division Automotive en Casting Solutions, de manière à correspondre de manière plus précise à son périmètre d'activités.Vontobel salue une acquisition complémentaire parfaitement compatible avec la stratégie adoptée par le groupe schaffhousois et dont les synergies se répercuteront au delà de la seule unité Automotive. La banque privée suppute néanmoins que la cible de choix que constitue Precicast ne s'est laissée appâter qu'avec un montant élevé.Le chiffre d'affaires de la société tessinoise représente 10% de celui d'Automotive et 3% de celui du groupe, calcule Baader Helvea.Après des années de renforcement des activités de tuyauterie (Piping Systems), la décision de Georg Fischer d'offrir une nouvelle société à son unité Automotive surprend la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'établissement part du principe que le prix d'achat sera resté raisonnable et que les 185 mio CHF de liquidités du groupe en fin d'année dernière lui permettront de financer l'opération de manière indolore.A 11h10, la nominative Georg Fischer s'appréciait de 1,4% à 1355 CHF, dans un SPI en modeste hausse de 0,11%.jh/ol/lk/(AWP / 31.01.2018 11h35)