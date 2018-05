Georg Fischer va rénover le siège de la division GF Piping Systems à Schaffhouse

Zurich (awp) - Georg Fischer continue d'investir à Schaffhouse. Le groupe industriel va consacrer 20 millions de francs à la rénovation totale du siège de la division tuyauterie, GF Piping Systems, et la construction d'espaces d'exposition et de formation. Il s'agit d'un des plus importants investissements à Schaffhouse dans l'histoire récente de l'entreprise.Les travaux, qui ont débuté en mai, concernent pas moins de 300 collaborateurs, précise mardi le groupe sis à Schaffhouse. Ceux-ci rejoindront d'autre locaux à proximité. L'assainissement ne concerne pas les activités de production ainsi que le centre de logistique.vj/al(AWP / 08.05.2018 09h24)