Géorgie: Saakachvili condamné par contumace à trois ans de prison

Un tribunal de Tbilissi a condamné vendredi par contumace à trois ans de prison l'ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili pour "abus de pouvoir" dans l'affaire de l'assassinat d'un jeune banquier géorgien Sandro Girgvliani en 2006, durant sa présidence.Sandro Girgvliani, retrouvé mort le 28 janvier 2006, s'était vivement disputé la veille au soir avec quatre hauts responsables du ministère de l'Intérieur qui étaient accompagnés de la femme du ministre d'alors Vano Merabichvili.Sous la pression des médias et de l'opposition, le ministre avait annoncé l'arrestation de quatre officiers subalternes du ministère mais écarté la responsabilité des quatre hauts responsables dans l'affaire, alors que l'enquête, conduite par le ministère de l'Intérieur lui-même, avait souffert de nombreuses irrégularités.Le juge a accusé M. Saakachvili, à l'époque président du pays, de s'être engagé de manière illégale à épargner les personnes arrêtées.M. Saakachvili a dénoncé le caractère politique de ce procès et déclaré qu'il ne faisait pas confiance à la justice géorgienne.L'ex-président géorgien a effectué deux mandats présidentiels (2004-2013) dans son pays qu'il a dû quitter après l'arrivée au pouvoir de ses adversaires pro-russes en 2013 et dont il a ensuite été privé de citoyenneté. Il a refait sa carrière politique en Ukraine où il a pris la tête d'un mouvement d'opposition au président Petro Porochenko.