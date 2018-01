Géorgie: Saakachvili condamné par contumace à trois ans de prison

Un tribunal de Tbilissi a condamné vendredi par contumace à trois ans de prison l'ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili pour "abus de pouvoir" dans l'affaire de l'assassinat d'un jeune banquier géorgien, Sandro Girgvliani, en 2006, durant sa présidence.Sandro Girgvliani, retrouvé mort le 28 janvier 2006, s'était vivement disputé la veille au soir avec quatre hauts responsables du ministère de l'Intérieur qui étaient accompagnés de la femme du ministre d'alors Vano Merabichvili.Sous la pression des médias et de l'opposition, le ministre avait annoncé l'arrestation de quatre officiers subalternes du ministère mais écarté la responsabilité des quatre hauts responsables dans l'affaire, alors que l'enquête, conduite par le ministère de l'Intérieur lui-même, avait souffert de nombreuses irrégularités.Le juge a accusé M. Saakachvili, à l'époque président du pays, de s'être engagé de manière illégale à épargner les personnes arrêtées.M. Saakachvili, actuellement installé en Ukraine, a dénoncé le caractère politique de ce procès et déclaré qu'il ne faisait pas confiance à la justice géorgienne."Il s'agit d'une vengeance à mon encontre", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Kiev, mettant en cause le président ukrainien Petro Porochenko."Je n'ai aucun doute sur le fait que la décision du tribunal de Tbilissi a été dictée depuis Kiev aux autorités géorgiennes", a-t-il déclaré."Je n'ai aucun doute que Porochenko a conclu un marché avec (le milliardaire Bidzina) Ivanichvili", a-t-il ajouté, évoquant son ennemi juré et ex-Premier ministre dont le parti détient les rênes du pouvoir depuis 2012.L'ancien-président géorgien était arrivé au pouvoir en 2003 après la "Révolution de la rose" qui a chassé l'ancien président Edouard Chevardnadze, ex-chef de la diplomatie soviétique.Il a effectué deux mandats présidentiels (2004-2013) puis a dû quitter son pays après l'arrivée au pouvoir de ses adversaires pro-russes en 2013 et a ensuite été privé de la citoyenneté géorgienne. Il a refait sa carrière politique en Ukraine où il a pris la tête d'un mouvement d'opposition au président Porochenko.(©AFP / 05 janvier 2018 14h32)