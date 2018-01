Gestion du vieillissement dans les centrales nucléaires: le rapport national suisse a été remis à la Commission européenne

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

En Suisse, les conditions sont réunies pour assurer une gestion systématique du vieillissement. Ainsi, les dommages dus au vieillissement sont identifiés de façon précoce et des mesures correctives peuvent ainsi être implémentées. C'est à cette conclusion qu'est arrivée l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN dans le cadre d'une évaluation internationale de la gestion du vieillissement dans les centrales nucléaires. Elle a rédigé le rapport national pour la Suisse et l'a remis fin 2017 à l'European Nuclear Safety Regulator Group ENSREG. L'IFSN a aussi identifié des potentiels d'amélioration.Dans son rapport national sur le vieillissement s'inscrivant dans la revue par les pairs (Topical-Peer-Review), l'IFSN arrive à la conclusion que les conditions régulatoires (directives, lois et organisations) sont présentes et adéquates pour assurer en Suisse une gestion systématique du vieillissement.Les exigences de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, ainsi que de l'Association des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest (Western European Nuclear Regulators Association, WENRA), seront appliquées en Suisse.En outre, les rapports annuels des exploitants montrent que la surveillance du vieillissement dans les centrales nucléaires suisses est réalisée en suivant les prescriptions, et est constamment tenue à jour. Dans son rapport envoyé à l'ENSREG, l'IFSN a complété la liste des bonnes pratiques (good practices).Potentiels d'amélioration identifiésIndépendamment de son évaluation positive, l'IFSN a identifié les domaines suivants comme porteur d'un potentiel d'amélioration :Une poursuite de l'harmonisation des comptes rendus entre les centrales nucléaires suisses est nécessaire. Cela concerne en particulier le résumé des fiches de renseignement, l'évaluation de l'expérience opérationnelle internationale, et l'estimation de l'efficacité de la surveillance du vieillissement.Dans le cadre de ses activités de surveillance, l'IFSN va approfondir et vérifier le contrôle du vieillissement des tuyaux non-accessibles. Il s'agira en particulier de s'assurer que toutes les conduites importantes du point de vue de la sécurité sont cataloguées comme telles et prises en charge par un programme de maintenance et d'évaluation adéquat.L'IFSN a exigé la surveillance d'éléments de construction qui ne sont pas, ou seulement difficilement, accessibles. Jusqu'à présent, une méthode le permettant n'a pourtant pratiquement pas été employée. Aucune documentation fiable n'existe encore qui puisse permettre d'estimer l'état des éléments du génie civil non accessibles. Lors de ses inspections futures, l'IFSN va exiger davantage d'examens de la sorte.Un cadre pour la surveillance du vieillissement défini depuis 1991Un cadre légal concernant la surveillance du vieillissement dans les centrales nucléaire existe en Suisse déjà depuis 1991. La signification particulière que revêt cette thématique a été encore soulignée par une ordonnance correspondante émise en 2008 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC.Selon cette ordonnance, une centrale nucléaire doit être mise provisoirement à l'arrêt si des dommages excessifs dus au vieillissement sont observés à l'une des barrières de sécurité (cuve du réacteur, circuit primaire, enceinte de confinement et bâtiment du réacteur).Examen international des rapports nationauxL'examen de la gestion du vieillissement dans les centrales nucléaires s'inscrit dans le cadre de la Topical-Peer-Reviews 2017 de l'ENSREG. Dans cet examen, tous les pays participants procèdent tout d'abord à une évaluation de leurs centrales nucléaires du point de vue du vieillissement. Dans un deuxième temps, tous les pays participants, ainsi que la Commission européenne, participent à une revue par les pairs de ces rapports. Finalement, chaque pays définit des mesures à partir de cet examen.