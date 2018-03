Ghouta: Macron demande à Poutine de faire pression sur Damas de façon "réelle et concrète"

Paris - Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi son homologue russe Vladimir Poutine à "prendre des mesures réelles et concrètes" pour que le régime syrien "accepte sans ambiguïté" une trêve dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale.M. Macron demande en outre à la Russie de "démontrer la pleine crédibilité de ses engagements" alors "qu'aucune évacuation des blessés et malades n'a été à ce stade autorisée par le régime" de Bachar al-Assad, précise la présidence française dans un communiqué.Au cours de ce deuxième entretien téléphonique avec Vladimir Poutine en une semaine, Emmanuel Macron "a indiqué la nécessité pour la Russie de prendre des mesures réelles et concrètes pour que le régime syrien, qui lui doit sa survie, accepte sans ambiguïté la mise en oeuvre de la résolution 2401 (...) et cesse immédiatement les bombardements indiscriminés et le siège contre les civils", selon le texte.L'Elysée considère que la Russie et l'Iran, les deux alliés les plus proches du régime syrien, "sont les deux pays qui peuvent faire bouger les choses s'ils s'engagent".Emmanuel Macron a demandé que les convois humanitaires puissent "être acheminés sans entrave et sans davantage de délais à toutes les populations qui en ont besoin".L'Elysée a indiqué chercher à confirmer qu'un premier convoi d'aide était entré lundi dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha)."Si cela était confirmé, ce serait un progrès", a réagi l'Elysée.L'armée syrienne a lancé le 18 février une offensive meurtrière pour reconquérir l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale, qui constitue le dernier fief des insurgés antirégime près de Damas.Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), 724 civils, dont 170 enfants, sont morts dans cette offensive.Emmanuel Macron a multiplié ces derniers jours les échanges sur la Syrie avec les dirigeants russe, iranien et turc car "la ligne, c'est de faire bouger ceux qui peuvent faire bouger Bachar al-Assad", selon la présidence.Il s'est également entretenu avec le président américain Donald Trump, et à trois reprises avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.(©AFP / 05 mars 2018 16h08)