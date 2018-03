Ghouta: le président syrien félicite ses troupes pour avoir "sauvé Damas"

Damas - Le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu dimanche dans la Ghouta orientale où il a félicité ses troupes pour avoir "sauvé Damas", alors qu'une offensive est en cours pour éliminer le dernier fief rebelle aux portes de la capitale, ont rapporté ses services."Sur le front dans la Ghouta orientale, le président Assad avec les héros de l'armée arabe syrienne", indiquent les comptes officels de la présidence sur les réseaux sociaux, publiant des photos montrant M. Assad en tenue décontractée, entouré de soldats, près de chars militaires.Il s'agit de sa première visite dans le secteur depuis des années et le chef de l'Etat a félicité tous les Syriens, mais aussi ses forces pour avoir "sauvé Damas", régulièrement la cible d'obus et de roquettes tirés depuis le fief rebelle dans la Ghouta orientale."Les habitants de Damas sont plus que reconnaissants et ils raconteront peut-être à leurs enfants pendant des décennies à venir comment vous avez sauvé la ville de Damas", a assuré le président syrien, acclamé par ses soldats.M. Assad s'exprimait alors que ses forces ont réussi à reprendre le contrôle de plus de 80% du fief rebelle dans la Ghouta orientale, à la faveur d'une offensive meurtrière lancée le 18 février.L'avancée du régime s'est faite au prix d'un lourd bilan humain selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH): les bombardements ont tué au moins 1.400 civils, dont 274 enfants, depuis le 18 février.A Damas, près de 50 civils, dont dix enfants, ont péri dans les tirs d'artillerie visant la capitale depuis le 18 février, selon l'OSDH.(©AFP / 18 mars 2018 17h12)