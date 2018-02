Ghouta orientale: Ankara appelle à dire "stop au massacre" en Syrie

Istanbul - La Turquie a exhorté samedi la communauté internationale à dire "stop au massacre" dans la Ghouta orientale, fief rebelle bombardé depuis plusieurs jours par le régime syrien qui doit faire l'objet d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU."Il va y avoir un vote aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations unies pour arrêter les attaques et permettre l'acheminement de l'aide. Le monde doit dire +Stop à ce massacre+ de façon unanime", a déclaré sur Twitter le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin."Le régime (du président syrien Bachar) al-Assad est en train de commettre un massacre dans la Ghouta orientale", a insisté le porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan.Ces déclarations surviennent alors qu'un vote est prévu à 17H00 GMT au Conseil de sécurité sur une trêve humanitaire d'un mois en Syrie, après plusieurs reports pour tenter d'éviter un veto russe, allié du régime syrien.Selon l'ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), plus de 500 civils, dont une centaine d'enfants, ont péri sous les bombes déversées depuis sept jours par le régime syrien sur le fief rebelle de la Ghouta orientale, près de Damas.Le président Erdogan, qui s'est lui-même relativement peu exprimé sur le sujet depuis le début de la nouvelle vague de bombardements sur la Ghouta orientale, a reproché à la communauté internationale de se limiter à des "condamnations d'usage" du régime syrien."Avez-vous vu ou entendu un pays opposer une réaction sérieuse face à la sauvagerie qui dure depuis plusieurs jours dans la Ghouta orientale ?", a-t-il déclaré lors d'un discours samedi à Osmaniye (sud de la Turquie)."Des misérables nous demandent encore aujourd'hui d'arranger les choses avec Assad. Quoi, qu'y a-t-il à réparer, à redresser avec un pareil assassin qui a tué un million de ses concitoyens ?", a-t-il lancé, sans préciser à qui il faisait référence.Vendredi, Ankara avait déjà exhorté la Russie et l'Iran à "stopper" le régime syrien qu'ils parrainent.La Turquie, qui soutient des rebelles en Syrie, s'est considérablement rapprochée de la Russie au cours des derniers mois et coopère étroitement avec elle sur le dossier syrien, notamment dans le cadre des processus dits d'Astana et de Sotchi.Le conflit syrien a fait plus de 340.000 morts depuis mars 2011, et s'est complexifié avec l'implication de plusieurs acteurs internationaux, dont la Turquie qui a lancé le mois dernier une offensive dans le nord-ouest de ce pays pour en déloger une milice kurde.(©AFP / 24 février 2018 15h44)