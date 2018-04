Ghouta orientale: les auteurs du "massacre" paieront "le prix fort" (Erdogan)

Ankara - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement condamné mardi les auteurs d'une attaque chimique présumée qui a fait des dizaines de tués dans la Ghouta orientale, en Syrie, affirmant qu'ils en paieraient "le prix fort"."Je maudis ceux qui ont commis ce massacre, quels qu'ils soient. Ceux qui ont commis ce massacre en paieront inévitablement le prix fort", a déclaré M. Erdogan lors d'un discours à Ankara.Plus de 40 personnes ont été tuées samedi dans une attaque chimique présumée contre la ville rebelle de Douma, dans la Ghouta orientale, selon les Casques Blancs et l'ONG médicale Syrian American Medical Society.M. Erdogan avait exprimé son "inquiétude" au sujet de cette attaque lors d'un entretien lundi avec le président russe Vladimir Poutine, soutien indéfectible du régime syrien."Nous poursuivons nos initiatives. Hier, j'ai eu un entretien téléphonique avec Poutine. Je vais continuer aujourd'hui et demain à avoir des entretiens similaires", a déclaré M. Erdogan.Si plusieurs pays ont pointé du doigt le régime syrien de Bachar al-Assad, le chef de l'Etat turc s'est gardé de désigner des coupables mardi.Le ministère turc des Affaires étrangères avait pourtant déclaré dimanche qu'il soupçonnait "fortement" le régime syrien.La Turquie soutient l'opposition qui cherche à renverser M. Assad, mais elle coopère étroitement avec la Russie sur le dossier syrien et semble désormais plus préoccupée par les activités des milices kurdes dans le nord de la Syrie.Moscou a démenti qu'une attaque chimique s'était produite dans la Ghouta orientale, affirmant que des experts russes n'y avaient trouvé "aucune trace" de substance chimique.L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'attaque dans la Ghouta.Plusieurs attaques chimiques ont été attribuées au régime syrien depuis le début du conflit qui déchire la Syrie depuis 2011. Damas a toujours démenti.Le président américain Donald Trump a indiqué lundi qu'il répondrait "avec force" à l'attaque présumée chimique, faisant planer la menace militaire.(©AFP / 10 avril 2018 09h49)