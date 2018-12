"Gilets jaunes": 400 millions d'euros de pertes pour les transporteurs routiers

Les entreprises de transport routier de marchandises (TRM) et de logistique ont estimé lundi à 400 millions d'euros les pertes d'exploitation qu'elles ont subies depuis le début des manifestations des "gilets jaunes", il y a plus de deux semaines."Nombre d'entreprises de transport routier et de la logistique sont de fait dans une situation dramatique, ce qui induit un risque majeur et, à court terme, sur les emplois", s'inquiètent les fédérations du secteur dans un communiqué commun.Depuis le 17 novembre, de nombreux axes routiers et autoroutiers sont régulièrement bloqués dans la France entière par des "gilets jaunes", des manifestants qui réclament une hausse de leur pouvoir d'achat."Des entrepôts sont inaccessibles et les personnels sont menacés. On constate, en outre, dans plusieurs régions des problèmes d'approvisionnement en carburant", relèvent les entreprises.Plusieurs dépôts de carburant sont ainsi toujours bloqués, entraînant des pénuries dans des stations-service en Bretagne notamment."L'inactivité forcée du TRM, secteur stratégique, entraînera dans les plus brefs délais la paralysie de l’ensemble de l'économie française", poursuit le communiqué.Samedi, pour la troisième grande journée d'action depuis le début du mouvement, 136.000 personnes ont participé à la mobilisation des "gilets jaunes".Cette journée a été marquée par des scènes de guérilla urbaine, en particulier à Paris où des commerces et des lieux publics ont été vandalisés.pid/ef/LyS(©AFP / (03 décembre 2018 15h17)