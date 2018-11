"Gilets jaunes": "A un moment on ne peut pas gouverner contre le peuple (Bayrou)

Paris - "A un moment on ne peut pas gouverner contre le peuple" et il ne faut pas "ajouter des charges aux charges" des Français, a averti vendredi François Bayrou face à la fermeté du gouvernement envers les "gilets jaunes"."Je ne crois pas aux solutions simples et qui résolvent tout", a toutefois ajouté le patron du MoDem et partenaire de la majorité à propos de la piste d'un moratoire qu'il avait évoquée récemment concernant la nouvelle hausse de taxes sur les carburants prévue pour le 1er janvier.Reste que "pour l'instant", les réponses apportées par le gouvernement à la colère des manifestants sont "sans doute des réponses soit insuffisantes, soit qui ne sont pas encore trouvées", a ajouté M. Bayrou.Il a aussi dit son "sentiment" qui est "qu'on doit prendre en compte, lorsqu'on est le gouvernement, les gouvernants, une question qui est l'acceptabilité des décisions qu'on prend"."Il y a une une question: c'est qu'à un moment, on ne peut pas gouverner contre le peuple et il faut de ce point de vue-là ne pas ajouter des charges aux charges", a-t-il insisté.Mais "ne comptez pas sur moi pour ajouter de la polémique ou des divisions internes à toutes ces choses; il y en a suffisamment", a-t-il souligné, interrogé sur la fermeté du gouvernement qui entend garder le cap.(©AFP / 30 novembre 2018 08h04)