"Gilets jaunes": Berger (CFDT) veut taxer davantage "les très hauts revenus"

Paris - La réponse au mouvement des "gilets jaunes" ne passera "sûrement pas par le moratoire" sur la fiscalité des carburants, mais par "une tranche d'impôt supplémentaire sur les très hauts revenus" qui "doivent contribuer davantage", a affirmé dimanche le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger."Le plus grand geste qui pourra être fait, ce n'est sûrement pas le moratoire, même si je comprends qu'en urgence certains voudraient s'y réfugier", a-t-il déclaré lors du Grand Rendez-vous Europe 1-CNews-Les Echos."Le plus grand geste c'est au contraire de considérer que les très hauts revenus dans notre pays doivent contribuer davantage", a-t-il ajouté, affirmant qu'"il faut rétablir une tranche d'impôt supplémentaire".Évoquant la réforme de l'impôt sur la fortune (ISF) en début de quinquennat, M. Berger a regretté que le gouvernement ait pris "dès le départ une mesure d'aide aux foyers les plus riches", alors que "c'est l'inverse qu'il fallait faire"."On assiste depuis un certain nombre d'années au transfert de la fiscalité du capital vers la fiscalité des ménages et les gens en ont assez parce que c'est injuste", a-t-il souligné.Mais le numéro un de la CFDT ne souhaite pas pour autant revenir sur la hausse programmée des taxes sur les carburants: "Je n'ai pas tellement envie que le signal donné soit qu'on ne s'inscrive pas dans la transition écologique", a-t-il expliqué.Il a toutefois demandé que ces taxes "servent pour moitié des projets de transformation sur la production d'énergie, et pour l'autre moitié une compensation pour les ménages les plus modestes et les classes moyennes".Par ailleurs, M. Berger n'a pas exigé de revalorisation exceptionnelle du Smic, après que le Premier ministre, Édouard Philippe, a écarté mercredi tout "coup de pouce" au-delà de la revalorisation légale du salaire minimum prévu au 1er janvier."Il faut plutôt aller vers une négociation dans les branches (...) pour une augmentation des minimas conventionnels", a-t-il estimé.(©AFP / 02 décembre 2018 11h10)