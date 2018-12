"Gilets jaunes": Griveaux prône le dialogue mais maintient le cap

Paris - Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a prôné le dialogue avec les "gilets jaunes" qui ont entamé leur troisième samedi de mobilisation, tout en rappelant que l'exécutif allait "maintenir le cap" pour "réparer le pays"."On sera ouvert au dialogue avec ceux qui, sincèrement, sont prêts à ce dialogue. Ceux qui sont dans la revendication politique, et il y en a une petite minorité, nous les laissons à leurs revendications politiques. Nous ce qui nous intéresse, c'est de trouver des solutions concrètes pour les gens qui sont dans la panade et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois ", a-t-il déclaré sur LCI."Il s'agit d'abord d'entendre les demandes qui sont très différentes, parfois d'un gilet jaune à un autre (...) on a décidé de les traiter dans le cadre de ces conférences territoriales", a ajouté le porte-parole, en référence à la concertation de trois mois annoncée dans la semaine par Emmanuel Macron.Mais pas question de changer de cap, selon M. Griveaux. "Regardez dans quel état est le pays, franchement, on a besoin de maintenir le cap", a-t-il souligné sur BFMTV, en insistant sur les mesures déjà prises pas le gouvernement ces derniers jours."Des choses ont été faites" pour le pouvoir d'achat des Français, a-t-il dit, évoquant notamment le chèque énergie de 150 euros que "560.000 Français" éligibles n'ont pas encore demandé à ce jour, selon lui."Le pouvoir d'achat a augmenté pour la première fois en 2017 et en 2018 depuis dix ans" après avoir "baissé dans ce pays entre 2008 et 2016 de manière continue, y compris sous la présidence d'un président qui désormais nous explique comment faire", a ajouté M. Griveaux en référence aux récentes critiques de François Hollande."Je comprends, a-t-il ajouté, que ça ne soit pas suffisant. J'ai entendu ceux qui me disent que le 15 du mois, ils sont dans le rouge à la banque. Mais nous réparons le pays pas à pas. Nous le faisons avec sérieux et nous ne reportons pas nos choix sur la génération future."Concernant les violences en marge des manifestations samedi sur les Champs-Élysées, M. Griveaux a dit qu'il "ne mélange pas les casseurs qui sont minoritaires et les gilets jaunes qui sont sincères dans leur démarche" et prêtes au dialogue.(©AFP / 01 décembre 2018 10h28)