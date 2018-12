"Gilets jaunes": Macron constate les dégâts à Paris, réunion de crise à l'Élysée

Emmanuel Macron, sous les huées de plusieurs "gilets jaunes", est allé constater les dégâts dimanche à Paris au lendemain des scènes de guérilla urbaine, avant de présider une réunion d'urgence à l'Élysée pour tenter de répondre à ce qui est devenu une crise politique majeure.Tout juste revenu du sommet du G20 à Buenos Aires, le chef de l'État s'est d'abord rendu à l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, théâtre de violences et de dégradations samedi. Accompagné du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et du secrétaire d'État Laurent Nuñez, il s'est rendu au pied de la tombe du soldat inconnu, avant d'entrer à l'intérieur du monument, en partie saccagé.Il a ensuite rendu hommage aux forces de l'ordre et rencontré des commerçants sur l'avenue Kleber, vandalisée samedi. Parfois applaudi, le président, qui s'est notamment rendu dans une brasserie, a aussi essuyé les huées d'une foule de plus en plus nombreuse. "Macron démission", ont scandé à plusieurs reprises des "gilets jaunes".Samedi soir, alors que des voitures brûlaient en plein Paris, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il "n'accepterait jamais la violence" qui n'a "rien à voir avec l'expression d'une colère légitime", celles des "gilets jaunes" protestant contre la hausse des carburants et la baisse du pouvoir d'achat.Une réunion de crise a débuté dimanche vers 12H45 à l'Élysée, présidée par Emmanuel Macron. Le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nuñez et le ministre d'État chargé de la Transition écologique François de Rugy y participent.Un peu plus tôt, la commission des lois du Sénat a annoncé qu'elle entendra "les explications" mardi de Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nuñez."Le gouvernement n'a pas le droit à un troisième samedi noir", a mis en garde le président du Sénat Gérard Larcher en réitérant son appel à un moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants prévue le 1er janvier.Sur Facebook, plusieurs appels ont été lancés pour manifester à nouveau samedi prochain à Paris.Plusieurs membres du gouvernement ont de nouveau dénoncé dimanche des scènes d'émeute et de pillages ainsi que la dégradation de symboles nationaux comme l'Arc de Triomphe."C'est juste immonde ce qui s'est passé hier", a dénoncé le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.Au total, à Paris, 412 personnes ont été interpellées et 378 placées en garde à vue, selon un bilan de la préfecture de police dimanche. 33 personnes ont été blessées, dont 23 membres des forces de l'autre dans ces violences qui ont atteint des proportions inédites à Paris depuis des décennies.Une réunion de crise présidée par la maire de Paris Anne Hidalgo avait lieu dimanche. "Lorsque nous aurons le coût de ces dégradations, je crois que tout le monde sera surpris tant elles sont immenses", a-t-elle déclaré en demandant à être reçue par M. Castaner.Des incidents ont également eu lieu en province en marge d'une mobilisation qui a rassemblé samedi 136.000 manifestants en France selon l'Intérieur.À Arles, un automobiliste est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Arles (Bouches-du-Rhône) après avoir percuté un poids lourd à l'arrêt en raison d'un bouchon provoqué par un barrage des "gilets jaunes. En Haute-Loire, la préfecture a notamment été incendiée après le jet de cocktails molotov.Dimanche, la zone de péage autoroutier de Narbonne sud et le peloton autoroutier de la gendarmerie ont été incendiés.Dans l'immédiat, la réponse de l'exécutif a d'abord été celle de la fermeté. "Les coupables de ces violences (...) veulent le chaos. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice", a insisté Emmanuel Macron, alors que Benjamin Griveaux et Christophe Castaner n'ont pas écarté la possibilité d'instaurer l'état d'urgence.Mais l'opposition et une partie des "gilets jaunes", mouvement protéiforme sans structure ni leader désigné, réclament d'abord un geste fort au gouvernement, à commencer par un moratoire ou un gel de la hausse des taxes sur les carburants.À droite, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, a réitéré son appel à un référendum sur la politique écologique et fiscale d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen a demandé à être reçue par M. Macron avec les autres chefs de partis politiques d'opposition.Si Emmanuel Macron "refuse de dissoudre l'Assemblée Nationale, qu'il présente sa démission. On ne gouverne pas éternellement contre son peuple en République", a estimé le président des Patriotes, Florian Philippot.À gauche, le patron du PS, Olivier Faure, a réclamé des États généraux sur le pouvoir d'achat. Le mouvement Génération-s a réclamé la démission de M. Castaner. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise a appelé à rétablir l'impôt sur la fortune.Face à ces revendications, pour la plupart sur la table depuis plusieurs jours, le gouvernement est resté inflexible."On a dit que nous ne changerions pas de cap. Parce que le cap est le bon", a répété M. Griveaux dimanche."En revanche, nous avons une méthode plus ouverte de dialogue", a-t-il ajouté, précisant que l'exécutif était "prêt" à discuter avec les représentants de "gilets jaunes libres", auteurs d'une tribune appelant à une sortie de crise, publiée dans le JDD.(©AFP / (02 décembre 2018 13h07)