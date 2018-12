"Gilets jaunes": face-à-face tendu à Toulouse avec les forces de l'ordre

Toulouse - Un face-à-face tendu opposait samedi après-midi des "gilets jaunes" aux forces de l'ordre, à l'occasion d'une manifestation qui réunissait plusieurs centaines de personnes dans le centre de Toulouse, a constaté un journaliste de l'AFP.Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes à plusieurs reprises, notamment quand des manifestants, certains équipés de casques, masques et lunettes de plongée, ont tenté de prendre la direction de la gare SNCF.Repoussés sur le grand boulevard qui enserre le centre historique de la Ville rose, des groupes ont érigé des barrages avec quelques barrières et ont mis le feu à des cartons.Ils ont là encore été repoussés par des CRS, cibles de projectiles.Ces gilets jaunes ont alors fait la jonction sur le boulevard, plongé dans l'épaisse fumée des grenades lacrymogènes, avec une autre manifestation organisée par la CGT et regroupant quelques centaines de personnes derrière une banderole proclamant: "Plein emploi, augmentation des salaires, tous ensemble"."Macron démission", pouvait-on entendre dans les rangs des manifestants."Le seul responsable de tout ce +bordel+, c'est Macron", pouvait-on encore lire sur le gilet fluor d'un manifestant.La manifestation se poursuivait peu avant 16H.(©AFP / 01 décembre 2018 14h56)