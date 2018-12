Buenos Aires - Emmanuel Macron a déclaré samedi qu'il "n'accepterait jamais la violence" qui a explosé samedi à Paris au cours d'une manifestation de "gilets jaunes", car elle n'a selon lui "rien à voir avec l'expression d'une colère légitime"."Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des passants ou des journalistes soient menacés, que l'Arc du Triomphe soit souillé", a ajouté le président français, s'exprimant à Buenos Aires, à la fin du sommet du G20."Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos : ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice", a poursuivi Emmanuel Macron.Il a annoncé avoir "convoqué une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Intéreur et les services compétents" dimanche matin dès son retour à Paris."Je respecterai toujours la contestation, j'écouterai toujours les oppositions mais je n'accepterai jamais la violence", a dit le président.Après avoir fait cette déclaration au début de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a en revanche refusé de répondre aux questions de journalistes sur le sujet.(©AFP / 01 décembre 2018 22h16)