"Gilets jaunes": la gauche "a marqué des points", selon Autain

Paris - La députée LFI de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain a estimé lundi que la gauche avait "marqué des points ces derniers jours" dans l'évolution du mouvement des "gilets jaunes", se référant à des slogans proches "de notre côté"."On ne peut pas prédire de quel côté ça va tomber, il y a une course de vitesse" pour faire pencher les revendications des gilets jaunes à gauche ou à l'extrême droite, a estimé l'élue dans l'émission "La Midinale" du site Regards."Au démarrage du mouvement, j'avais le sentiment que ça partait plutôt sur des termes qui nous étaient très défavorables", a confié celle qui avait avant le 17 novembre refusé de manifester au côté de l'extrême droite.Mais "là on voit poindre des slogans forts plutôt de notre côté, sur l'abolition des privilèges, contre le président des riches, l'injustice sociale, fiscale, territiorale, s'est-elle félicitée. On a du grain à moudre".Cette "petite musique" peut "se raccorder" à la gauche, a ajouté Mme Autain. "Il faut avancer vers des solutions démocratiques différentes et la VIe République me paraît d'actualité".Elle a pourtant admis que l'extrême droite bénéficiait d'un "vent" porteur: "Ils sont en avance en termes de scores électoraux, et une vague internationale favorable: Trump, Bolsonaro, Salvini, en Andalousie ce week-end".(©AFP / 03 décembre 2018 12h17)