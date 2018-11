"Gilets jaunes": le rendez-vous avec Edouard Philippe tourne au fiasco

Paris - Le rendez-vous d'une délégation de "gilets jaunes" avec le Premier ministre Edouard Philippe a tourné au fiasco vendredi après-midi, avec la présence de seulement deux d'entre eux, dont l'un est ressorti presque aussitôt, à la veille du troisième week-end de mobilisation du mouvement."Je souhaitais et j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que cet entretien soit filmé et retransmis en direct à la télévision, cela a été refusé", a déclaré à la presse Jason Herbert, l'un des huit représentants désignés mais contestés, pour justifier son départ de la réunion.Le jeune homme était arrivé à Matignon vers 14H30, une demi-heure après l'horaire prévu, dans une cour restée longtemps vide du moindre "gilet jaune". Depuis l'annonce du rendez-vous jeudi matin, le cabinet d'Edouard Philippe n'a jamais été en mesure de dire qui et combien de personnes seraient reçues."Aujourd'hui nous ne sommes que deux, nous avons tous reçu d'énormes pressions. Je parle de menaces d'agression, verbales ou physiques, notre vie est en jeu", a affirmé M. Herbert, l'un des meneurs des "gilets jaunes" en Charente.Le second "gilet jaune" reçu par Edouard Philippe et le ministre de la Transition écologique François de Rugy est arrivé par une porte dérobée, sans passer devant la presse. Ni Matignon ni M. Herbert n'ont voulu révéler son identité.Les pressions "ont été à 99% de la part d'autres +gilets jaunes+ (...) pas des personnes pacifiques, des personnes radicales", a indiqué M. Herbert.Dans un communiqué des "gilets jaunes" diffusé en fin de matinée, la rencontre avec Edouard Philippe était qualifiée de "prématurée", au motif que François de Rugy avait évoqué un "entretien futur visant à réunir autour d'une table le Premier ministre et/ou le porte-parole du gouvernement avec les référents gilets jaunes des différents départements".(©AFP / 30 novembre 2018 14h41)