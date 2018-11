"Gilets jaunes": les syndicats reçus à Matignon demandent des mesures rapides et concrètes

Paris - Prime transport, hausse des salaires, moratoire sur la taxe carburant: les syndicats reçus par Édouard Philippe à Matignon ont demandé vendredi à l'exécutif de nouvelles mesures rapides ou du moins "concrètes" pour répondre à la crise des "gilets jaunes".Principale figure syndicale présente, le dirigeant de la CFDT Laurent Berger a notamment poussé, comme Force Ouvrière, en faveur d'une prime transport étendue pour les salariés se rendant au travail en voiture, qui existe aujourd'hui mais sous conditions."On a redit qu'il fallait des mesures concrètes. On ne rentre pas dans un processus (de concertation, ndlr) s'il n'y a pas de marges de manoeuvre pour des mesures réelles pour les travailleurs", a affirmé M. Berger à sa sortie de Matignon. Il a affiché son soutien à l'idée de la concertation locale qu'essaie de mettre en place l'exécutif "à une seule condition: que ça ne soit pas un jeu de dupes"."Le gouvernement se prend aujourd'hui en pleine face ce qu'il a fait depuis des années, et je l'ai dit au Premier ministre, une forme de mépris des corps intermédiaires", a-t-il accusé, appelant à des mesures nationales en matière "de salaires, de protection sociale et des plus modestes", a plaidé M. Berger.Force Ouvrière a réclamé un "moratoire" sur la hausse des taxes sur les carburants prévue au 1er janvier. Le syndicat va adresser un courrier pour demander une commission syndicats-patronats-gouvernement sur une prime transport pour les salariés automobilistes, a annoncé son représentant, Michel Beaugas.La CGT a pour sa part porté des "exigences": augmentation du Smic à 1.800 euros, augmentation des retraites et des minimas sociaux, TVA à 5,5% sur l'électricité, le gaz et le transport, ainsi que le rétablissement de l'ISF."On pense que les revendications portées par les +gilets jaunes+ sont légitimes et rejoignent celles qu'on porte depuis longtemps. Il peut y avoir une vraie convergence dans ce qu'on porte ensemble", a estimé sa représentante, Marie-Claire Cailletaud, renouvelant l'appel de son syndicat à manifester samedi à Paris pour un rassemblement prévu de longue date contre le chômage, et qui sera élargi au pouvoir d'achat.La CFTC a pour sa part demandé au gouvernement de revenir sur la hausse de la CSG visant les retraités et réclamé des "mesures immédiates" pour les salaires, via son dirigeant Philippe Louis. Le dirigeant de la CFE-CGC François Hommeril a appelé à réorienter les baisses de charges des entreprises vers le pouvoir d'achat.(©AFP / 30 novembre 2018 12h17)