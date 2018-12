"Gilets jaunes": premiers incidents en haut des Champs-Élysées

Paris - De premiers et brefs incidents ont éclaté samedi à Paris sur le haut des Champs-Élysées où des "gilets jaunes" sont rassemblés pour leur troisième journée d'action nationale, ont constaté des journalistes de l'AFP.Aux alentours de 9H00, des manifestants ont tenté de forcer un point de contrôle sur la place de l'Étoile provoquant une riposte de forces de l'ordre qui ont fait usage de lacrymogènes.Depuis 6H00, l'artère parisienne est interdite à la circulation et soumise à un quadrillage policier serré afin d'éviter tout débordement. Deux personnes ont été interpellées pour port d'arme prohibé, selon une source policière.Après avoir été dispersés de la place de l'Arc de Triomphe, equi était alors encore ouverte à la circulation, les manifestants, pour certains encagoulés et masqués, se sont rabattus sur les avenues adjacentes, a constaté une journaliste de l'AFP.Sur l'une d'elles, avenue Mac-Mahon, des poubelles ont été renversées et incendiées, déclenchant un petit feu de déchets au milieu de la chaussée.(©AFP / 01 décembre 2018 08h33)