Givaudan: Louie D'Amico nommé président de la division Arômes

Genève (awp) - Louie D'Amico a été désigné pour prendre la succession de Mauricio Graber à la tête de la division Arômes de Givaudan, a annoncé lundi le leader mondial du secteur. Le nouveau responsable accèdera également au comité exécutif du groupe genevois.M. D'Amico est actuellement directeur de la division Arômes Amériques. Les changements de direction prendront effet le 1er avril, a détaillé Givaudan dans un communiqué.L'Américain, qui a rejoint le géant des arômes et parfums en 1989, "continuera d'étendre notre position de leader du marché mondial et de faire évoluer nos arômes en fonction des besoins d'un marché des boissons et de l'alimentation en rapide transformation", a déclaré le directeur général (CEO) du groupe, Gilles Andrier.Le nouveau responsable de la division Arômes, plus importante unité de la société, a occupé divers postes de cadre dirigeant en tant que directeur du segment de la confiserie pour l'Amérique du Nord, puis de directeur du segment des entremets salés pour la même région.Basé en Europe de 2003 à 2010, il a assumé les fonctions de directeur de la gestion des grands comptes internationaux, puis de directeur du segment mondial des boissons, avant de devenir directeur commercial EAME. En 2010, M. D'Amico est revenu aux Etats-Unis pour occuper le poste de directeur de la division Arômes Amériques.Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2017, la division Arômes a dégagé des ventes de 2 mrd CHF, en hausse de 10,9%, sur un total de 3,8 mrd pour l'ensemble du groupe.al/jh(AWP / 08.01.2018 07h08)