Givaudan améliore ses ventes au premier trimestre

Genève (awp) - Le numéro un mondial des arômes et parfums Givaudan a enregistré au premier trimestre des ventes en hausse dans ses deux divisions. Le groupe de Vernier, qui a quasiment répondu aux attentes du marché, a confirmé mardi ses objectifs à moyen terme.Les recettes ont augmenté de 5,4% à 1,31 milliard de francs entre janvier et mars. Hors effet des devises, la progression a été ramenée à 5,0%, a détaillé Givaudan dans un communiqué. Dans la division Arômes, les ventes ont augmenté de 5,8% et dans l'unité Parfums de 4,9%.La croissance dans les marchés émergents a été particulièrement solide, enregistrant une hausse de 6,0%, tandis que les marchés matures ont crû de 3,7%.Les chiffres dévoilés par le leader mondial du secteur ont été quasiment conformes aux attentes des analystes interrogés par AWP, qui tablaient sur des recettes de 1,34 milliard de francs.La direction a par ailleurs confirmé ses objectifs à moyen terme (2015 à 2020), avec une croissance du chiffre d'affaires de 4% à 5% et un flux de trésorerie disponible de 12% à 17% des recettes.al/ol(AWP / 10.04.2018 07h13)