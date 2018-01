Givaudan améliore son résultat net en 2017, relève le dividende

Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a amélioré l'année dernière son résultat net et ses recettes, mais la rentabilité a quelque peu reculé. Le groupe genevois a néanmoins relevé son dividende et confirmé ses objectifs financiers à moyen terme.Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 4,9% à 5,05 mrd CHF. Alors que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a légèrement reculé de 3,3% à 1,09 mrd, le bénéfice net a pris l'ascenseur avec une progression de 11,7% à 720 mio, a détaillé le numéro un mondial du secteur dans un communiqué.La direction va proposer aux actionnaires un dividende de 58 CHF par action, correspondant à une progression de 3,6% sur un an.Givaudan a dépassé l'ensemble des prévisions du marché. Les analystes interrogés par AWP s'attendaient en moyenne à des ventes de 4,99 mrd CHF, un Ebitda de 1,08 mrd, un profit net de 649 mio et un dividende de 58,70 CHF.La société verniolane a confirmé ses objectifs sur la période courant de 2015 à 2020, avec une croissance du chiffre d'affaires de 4-5% et un flux de trésorerie disponible de 12% à 17% des recettes. Le groupe compte "conserver ses pratiques actuelles en matière de dividende jusqu'à l'échéance 2020".al/jh(AWP / 26.01.2018 07h07)