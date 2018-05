Givaudan conclut un partenariat avec Mixfit et DSM

Genève (awp) - Le spécialiste genevois des parfums et arômes Givaudan a conclu un partenariat stratégique avec la société américaine Mixfit et la néerlandaise DSM. L'objectif est la préparation de boissons individualisées via des appareils de cuisine. Givaudan fournira les solutions de goût et d'arômes pour les boissons, a précisé Mixfit lundi. Les détails financiers de l'accord ne sont pas révélés.kw/rp(AWP / 21.05.2018 16h22)