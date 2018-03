Givaudan enregistre le départ de son directeur science et technologie

Zurich (awp) - Le spécialiste des arômes et des parfums Givaudan enregistre un départ à son comité de direction. Chris Thoen, directeur science et technologie, va prendre sa retraite à fin août, invoquant des raisons personnelles.Il va se retirer du comité de direction à la fin du mois de mai, tout en continuant à suivre des projets stratégiques jusqu'à son départ définitif, indique mercredi le groupe verniolan. Le communiqué ne fait aucune mention d'un remplaçant.M. Thoen avait rejoint Givaudan en 2011, en qualité de responsable science et technologie, avant d'être nommé directeur de ce domaine.Les programmes actuellement sous la responsabilité de Chris Thoen seront gérés dès septembre au niveau des différentes unités science et technologie, précise le communiqué.fr/rp(AWP / 28.03.2018 07h11)