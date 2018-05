Givaudan finalise la reprise de la division nutrition de Centroflora

Zurich (awp) - Givaudan a finalisé l'acquisition de la division nutrition du brésilien Centroflora. Le numéro un mondial des arômes et parfums avait communiqué son intention de reprendre Centroflora Nutra en septembre dernier pour un montant non dévoilé, avec la volonté de finaliser l'opération début 2018.L'activité de Centroflora Nutra aurait représenté environ 17 millions de francs de chiffre d'affaires supplémentaire pour les résultat de Givaudan en 2017 sur une base pro forma, rappelle lundi la firme genevoise dans un communiqué. Givaudan prévoit de financer cette opération à l'aide de ressources existantes."Les activités d'approvisionnement et de responsabilisation sociale et environnementale de Centroflora Nutra renforceront notre plateforme d'approvisionnement de produits naturels ainsi que le programme de développement durable actuel de Givaudan", se félicite le directeur général Gilles Andrier, cité dans le communiqué."Le portefeuille de produits de Centroflora Nutra viendra compléter les capacités existantes de Givaudan dans le domaine des arômes naturels, des ingrédients de cuisine, des solutions intégrées et des ingrédients fonctionnels", ajoute Louie D'Amico, président de la division Arômes du groupe du bout du Léman.Situé à Botucatu (Sud-Est), Centroflora Nutra emploie 116 personnes. L'entreprise fabrique des extraits botaniques et des fruits déshydratés pour l'industrie de l'alimentation et des boissons, selon le communiqué.tn/buc(AWP / 14.05.2018 15h36)