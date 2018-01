Givaudan franchit la barre des 5 mrd de recettes en 2017

(synthèse)Genève (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a amélioré l'année dernière son résultat net et ses recettes qui ont passé pour la première fois la barre des 5 milliards. Très actif en matière d'acquisition, le leader mondial du secteur va continuer à scruter le marché en vue de cibles attractives."2017 a été une très bonne année avec une bonne performance financière et des ventes qui ont enregistré une accélération sensible au 2e semestre. Nous avons passé la barre symbolique des 5 mrd CHF. Il s'agit d'une performance notable, surtout si on tient compte du renchérissement du franc ces dernières années", a indiqué vendredi à AWP le directeur général (CEO) de Givaudan, Gilles Andrier.Le groupe a enregistré "une très bonne tendance" dans les pays émergents - une croissance de 4,8% sur une base ajustée - et notamment en Chine, en Indonésie et au Brésil. "Nous sommes très optimistes concernant la reprise des marchés à forte croissance", a souligné le patron.Ce dernier s'est cependant déclaré plus prudent pour les marchés dits "matures", qui ont enregistré une progression de 5,1% l'année dernière. "Il faut être prudent, car ce genre de croissance ne peut pas se répéter indéfiniment", a averti le CEO.Au total, Givaudan a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires en hausse de 8,3% à 5,05 mrd CHF et de 4,9% sur une base comparable. Les deux divisions - Arômes et Parfums - ont toutes les deux enregistrées de solides progressions des recettes.Au niveau de la rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a légèrement reculé de 3,3% à 1,09 mrd CHF et la marge s'est repliée de 2,5 points de pourcentage à 21,6%. Givaudan a expliqué cette baisse principalement par les dépenses de 107 mio liées au programme d'optimisation Givaudan Business Solutions. Le groupe a par contre profité de la diminution du taux d'imposition aux Etats-Unis, qui a fait baisser la charge fiscale de la société.Hors cet élément exceptionnel, la marge Ebitda s'est améliorée de 0,5 point à 23,3%.Le bénéfice net a pris l'ascenseur avec une progression de 11,7% à 720 mio, a détaillé le numéro un mondial du secteur. Le groupe a profité de la baisse des charges financières grâce à la faiblesse des taux. Givaudan a dépassé l'ensemble des prévisions du marché.La direction va proposer aux actionnaires un dividende de 58 CHF par action, en hausse de 3,6% sur un an.La société verniolane a confirmé ses objectifs sur la période de 2015 à 2020, avec une croissance du chiffre d'affaires de 4% à 5% et un flux de trésorerie disponible de 12% à 17% des recettes. Le groupe compte "conserver ses pratiques actuelles en matière de dividende jusqu'à l'échéance 2020".Revenant sur la réforme fiscale aux Etats-Unis, qui prévoit une forte baisse du taux d'imposition pour les sociétés, M. Andrier a déclaré que cette dernière n'avait pas encore eu d'impact sur les comptes 2017 et qu'il était "encore trop tôt" pour en estimer les conséquences financières cette année.L'entreprise va également continuer à répercuter à ses clients le coût des matières premières. Givaudan table cette année sur une hausse de 5% des tarifs pour ces derniers. "En 2018, la hausse des prix va toucher beaucoup plus d'ingrédients autant synthétiques que naturels", a détaillé le patron, ajoutant "collaborer avec nos clients afin de leur passer ces hausses de prix".La situation difficile est accentuée par l'incendie d'une usine BASF en Allemagne l'année dernière, qui crée une pénurie de certaines matières premières pour le secteur.ACQUISITIONS TOUJOURS EN VUEGivaudan va continuer à scruter le marché pour réaliser d'éventuelles acquisitions complémentaires, comme le groupe en a effectué ces dernières années, mais aussi de plus importantes, a précisé M. Andrier."Nous sommes toujours très actifs sur des acquisitions complémentaires, pour lesquelles nous avons dépensé 691 mio CHF ces quatre dernières années. Nous allons continuer sur cette voie, mais nous regardons aussi des acquisitions plus importantes", a dit le responsable.Entre 2014 et 2017, le leader mondial du secteur a réalisé quatre acquisitions - Active Beauty en 2014, Induchem en 2015, Spicetec en 2016 et Activ International l'exercice précédent. Cette année, le groupe compte conclure les rachats de Centroflora Nutra et Expressions parfumées. Le rachat de ce dernier doit être finalisé dans les mois qui viennent.A la Bourse suisse, ces annonces ne semblaient pas convaincre les investisseurs. Vers 11h, le titre cédait 2,8% à 2187 CHF, après avoir cependant bondi de plus de 23% sur un an. L'indice vedette SMI prenait dans le même temps 0,66%.al/jh(AWP / 26.01.2018 11h18)