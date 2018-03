Givaudan pénalisé par le traitement hors dividende, le rachat de Naturex positif

Zurich (awp) - Le titre Givaudan était pénalisé lundi par le traitement hors dividende de l'action, mais l'acquisition du français Naturex pour un total approchant 1,3 mrd EUR était positivement accueillie par les analystes, même si certains pointaient du doigt un prix quelque peu élevé et une rentabilité en deçà de celle du groupe genevois.A 09h32, la nominative Givaudan évoluait en repli de 1,3% (ou -28,00 CHF) à 2125 CHF, dans un indice vedette SMI en hausse de 0,28%. Hors le traitement hors dividende de 58,00 CHF par action, cette dernière serait en hausse.Le groupe de Vernier va dans un premier temps acquérir 40,6% de Naturex pour 522 mio EUR (611,6 mio CHF) et lancer, après le feu vert des autorités, une offre obligatoire d'achat sur les autres actions en circulation de l'entreprise hexagonale, cotée à la Bourse de Paris, pour 135 EUR par action en numéraire.Le prix par action proposé par Givaudan dépasse de 40% le cours de clôture de 95 EUR du titre Naturex vendredi. L'opération valorise ce dernier à 1,29 mrd EUR.Les analystes de Vontobel n'ont pas été surpris par cette annonce, "une importante transaction étant attendue depuis un certain temps", ont-ils indiqué dans un commentaire. L'acquisition de Naturex est sensée d'un point de vue stratégique, Givaudan s'assurant ainsi une position dominante dans le secteur des extraits naturels, tout en garantissant un accès aux secteurs alimentaire et de la cosmétique.Vontobel a cependant jugé le prix "très élevé", tout comme ses confrères de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Ces derniers ont rappelé que Naturex avait dégagé en 2016 une marge opérationnelle brute (Ebitda) de 15,2%, "nettement inférieure" à celle de Givaudan (23,3% sur une base ajustée en 2017).Pour Baader Helvea, Naturex permet à Givaudan d'ajouter un segment d'activité en forte croissance à ses propres activités. Le chiffre d'affaires de 405 mio EUR de la société française représente environ 9% des vente du groupe verniolan. Pour 2018, les analystes s'attendent à des ventes de 429 mio EUR et un Ebitda de 71 mio, correspondant à un marge de 16,5%.Le rachat devrait contribuer à hauteur de 7,5% à l'Ebitda de Givaudan, a estimé le courtier genevois. Naturex compte croître de 8-10% en termews organiques et réaliser une marge opérationnelle brute de 20% d'ici 2020.al/rp(AWP / 26.03.2018 09h38)