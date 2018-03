Givaudan veut racheter le français Naturex

Zurich (awp) - Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a conclu un accord pour racheter 40,6% du français Naturex pour un montant total de 522 mio EUR (611,6 mio CHF), a annoncé lundi le leader mondial du secteur.Naturex, basée à Avignon, est spécialisée dans la production et la commercialisation d'ingrédients naturels pour le secteur agroalimentaire, nutraceutique et cosmétique.Le groupe genevois veut par ailleurs lancer une offre publique d'achat sur les autres actions en circulation de la société hexagonale, cotée en Bourse, pour 135 EUR par action en numéraire. Le conseil d'administration et la direction de Naturex soutiennent l'opération.Naturex a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 405 mio EUR. La société dispose de 16 sites de production au niveau mondial et emploie 1700 personnes.al/rp(AWP / 26.03.2018 07h53)