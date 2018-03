Glencore: 1,5 mio USD de salaire pour le CEO en 2017, 242,4 mio de dividende

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de Glencore, Ivan Glasenberg, a perçu l'an dernier une rémunération stable de 1,51 mio USD pour ses activités à la tête du colosse zougois de l'extraction et du négoce des matières premières. Le rapport détaillé souligne que le trinational sud-africain, australien et suisse n'a perçu, comme au titre de 2016, ni bonus annuel ni incitations sur le long terme.Sur la base de ses 8,40% de droits de vote dans la société de Baar, le patron pourra en revanche compter sur un dividende de 242,4 mio USD. Seul le fonds étatique Qatar Holding le précède au rang des principaux actionnaires, avec une participation de 8,47%.Le dividende total au titre de 2017 s'élève à 2,9 mrd USD. Glencore avait renoué avec la rémunération de ses actionnaires au terme de l'exercice 2016, promettant un montant fixe de 1,0 mrd USD et assorti à compter de 2017 d'une part variable calculée sur la base de ses performances.Le conseil d'administration s'est partagé une enveloppe de 4,0 mio USD, contre 3,8 mio un an plus tôt. Le président Anthony Hayward a touché 1,15 mio USD, soit 94'000 USD de plus qu'en 2016.jh/rp(AWP / 05.03.2018 13h50)