Glencore a ouvert une ligne de crédit renouvelable de plus de 9 mrd USD

Baar (awp) - Le géant des matières premières Glencore a ouvert une ligne de crédit renouvelable d'un montant de 9,085 mrd USD. Cette dernière permettra de refinancer et remplacer un emprunt de 7,335 mrd contracté l'année dernière, indique le groupe zougois vendredi.En tout, 58 banques ont souscrit à cette ligne de crédit, dépassant largement les 6 mrd USD attendus. BNP Paribas, HSBC, Bank of Tokyo-Mitsubishi et Santander UK ont tenu les livres dans le cadre de cette opération.yr/ra/fr/lk(AWP / 29.03.2018 15h44)